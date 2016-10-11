Вашингтон, 12 октября, 2016, 01:40 — ИА Регнум. NASA в очередной раз перенесла запуск ракеты Antares с российским двигателем РД-181 с космодрома Валлопс в американском штате Вирджиния. Запланированный на 13 октября старт ракеты состоится не ранее 16 октября, говорится в сообщении ведомства.

kosmos-x.net.ru Ракета-носитель Antares

На этот раз причиной переноса запуска названы неблагоприятные погодные условия. Сообщается, что NASA планирует проследить за тропическим ураганом «Николь», который сформировался в районе Бермудских островов и может дойти до района старта ракеты.

Напомним, что ракета Antares должна вывести на орбиту беспилотный космический корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции. Первоначально старт был запланирован на июль этого года, но затем переносился уже несколько раз.

В сентябре в компании Orbital ATK сообщали, что намерены ещё повременить с запуском, чтобы «тщательно подготовиться и иметь уверенность, что двигатели РД-181 и все системы прошли полную проверку».

Предстоящий старт должен стать первым запуском модифицированной ракеты после аварии, произошедшей в октябре 2014 года. Тогда Antares, оснащённая двигателем AJ-26 американской компании Aerojet, взорвалась вместе с космическим кораблём на космодроме на острове Уоллопс.