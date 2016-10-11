Нью-Йорк, США, 12 октября, 2016, 01:15 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (UNICEF) заявляет о недостаточном финансировании программы вакцинации против полиомиелита в Африке, сообщает Associated Press 12 октября.

Feed My Starving Children (FMSC)

Спецпредставитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что для проведения кампании по экстренной вакцинации детей на Африканском континенте организации нужно $158 млн, на данный момент собрано всего $50,4 млн.

По словам спецпредставителя, в опасных районах Африки несут службу 39 тыс. врачей международной организации, медикам удалось провести вакцинацию 30 млн. детей Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада. Однако для снятия риска эпидемии необходима вакцинация еще как минимум 41 млн. детей.

Специалисты UNICEF считают, что вакцинация поможет сдержать смертельно опасную инфекцию, новая вспышка которой была зафиксирована в районах Нигерии, оккупированных «Боко Харам"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в районах Нигерии, контролируемых исламистами, впервые с 2014 года были выявлены случаи смертельного заболевания — инфекция полиомиелита была обнаружена у детей, которые содержались в тренировочных лагерях «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Борно.