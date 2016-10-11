Москва, 12 октября, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков, которому в марте 2017 года исполнится 70 лет, в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По информации издания, на его место претендуют сразу несколько кандидатов, среди которых — посол России в Китае Андрей Денисов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также некоторые высокопоставленные сотрудники МИД России.

Сам Юрий Ушаков после отставки, как ожидается, продолжит карьеру в качестве посла в одном из европейских государств.

Отмечается, что Дмитрий Песков прокомментировал данную информацию осторожно, отметив, что для отставки Ушакова «нет никаких признаков».

Напомним, Юрий Ушаков занимает должность помощника президента по внешнеполитическим вопросам с 21 мая 2012 года. До этого он в течение четырёх лет работал замруководителя аппарата в правительстве Владимира Путина. В этой должности он курировал международную повестку премьер-министра и, как считается, успешно систематизировал работу Белого дома во внешней политике.