Вашингтон, 12 октября, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама рассмотрит вариант «пропорциональных» действия в ответ на хакерские атаки, в причастности к которым Вашингтон обвинят Россию. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передаёт агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

«Разумеется, мы обеспечим, что ответа США будет пропорциональным», — сказал представитель Белого дома. По его словам, существует «ряд возможных ответных мер, которые рассмотрит президент», но «маловероятно, что о них будет объявлено заранее».

Как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава подкомитета Сената США по кибербезопасности, республиканец Кори Гарднер заявил о намерении внести законопроект о новых санкциях в отношении России после заявлений Вашингтона о причастности Москвы к организации хакерских атак на серверы политических организаций США.

11 октября представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских заявил, что Москва расценивает данные угрозы из США как «глупость и провокацию» со стороны отдельных лиц.

Он отметил, что обвинения России в кибернападениях являются бездоказательными, и подчеркнул, что никаких официальных обращений на этот счёт в Москву не поступало. При этом Крутских добавил, что на любую провокацию последует ответ.