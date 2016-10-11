Минск, 12 октября, 2016, 00:21 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Белоруссия — Россия

В Москве 10 октября состоялись консультации между руководством главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии и Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, а также Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России. Об этом 11 октября проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе консультаций стороны обсудили взаимодействие в правозащитных органах системы ООН (третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, Совет ООН по правам человека), а также обменялись опытом по организации работы с соотечественниками в третьих странах», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы власти Белоруссии уделяют особое внимание работе с соотечественниками за рубежом, в том числе в России, где представители «белорусской диаспоры» пользуются рядом привилегий, недоступных организациям российских соотечественников в Белоруссии. В свою очередь МИД РФ не может похвалиться защитой прав российских соотечественников в Белоруссии.