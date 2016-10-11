Нью-Йорк, США, 12 октября, 2016, 00:18 — ИА Регнум. В четверг 13 октября делегаты 71-й сессии Генеральной Ассамблеи рассмотрят вопрос о назначении нового Генерального секретаря ООН, сообщает Центр новостей ООН 11 октября.

Флаг ООН

После длительного выборного процесса, включавшего пять раундов «тайных» опросов в Организации объединенных наций, неформальное и формальное голосование Совета безопасности, кандидатом на пост Генсека ООН был выбран Антониу Гуттериш.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября, в ходе неофициального голосования, СБ ООН преодолел разногласия и «определился» с кандидатом на пост нового Генерального секретаря. В голосовании, которое оказалось «удивительно непротиворечивым», явным фаворитом оказался Антониу Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии и глава Комиссии ООН по беженцам. «Формальное» голосование 6 октября подтвердило отсутствие противоречий по вопросу.

Теперь нового Генерального секретаря должны утвердить 193 страны на Генеральной Ассамблее ООН, и только после этого действующий Генсек Пан Ги Мун, полномочия которого истекают в текущем году, сможет «с чистой совестью» покинуть свой пост.