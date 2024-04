Москва, 12 октября, 2016, 00:04 — ИА Регнум.



Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направила в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии официальное письмо, в котором сообщила о том, что «Россельхознадзор продолжает выявлять случаи поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации, приобретающие в последнее время систематический характер».

Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте российского ведомсва, очередное письмо содержит просьбу российского ведомства «ввести режим усиленного лабораторного контроля» в отношении продукции ряда белорусских предприятий «в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей». Россельхознадзор в своем обращении просит Департамент ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда предприятий и изменить статус этих предприятий в Реестре предприятий Республики Беларусь на «Усиленный лабораторный контроль».

Такие меры предложено применить к СООО «Чизмастер» (повторное выявление Listeria monocytogenes в форели слабосоленой и выявление несоответствия поваренной соли в рыбе соленой); ОАО «Беловежский» (повторное выявление Listeria monocytogenes в свинине охлажденной); КПУП «Форелевое хозяйство «Лохва» (дважды выявлена листерия в форели); ОАО «Розовый кит» (в сентябре трижды выявлено несоответствие содержания поваренной соли в рыбе соленой); ОАО «Рыбокомбинат «Любань» (выявление несоответствия содержания поваренной соли в рыбе соленой); ОАО «Птицефабрика Городок» (первичное выявление бактерии рода Salmonella в яйце); ОАО «Кленовичи» (первичное выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в тушке цыпленка-бройлера); СЗАО «Серволюкс» — филиал «Серволюкс Агро» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы охлажденной); СООО «Витконпродукт» (первичное выявление бактерии рода Salmonella в тушке цыпленка-бройлера).

Россельхознадзор также просит принять все необходимые меры по недопущению поставок в РФ товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ, а также провести расследование по установлению причин по каждому факту нарушений в продукции указанных предприятий и «представить в адрес Россельхознадзора результаты с приложением соответствующих материалов для проведения анализа».

«Одновременно белорусским коллегам направлена информация о том, что специалистами Россельхознадзора зафиксированы грубые нарушения законодательства Евразийского экономического союза при поступлении продукции белорусских производителей на территорию Российской Федерации», — сказано в официальном сообщении.

В качестве примера содержится ссылка на случай с продукцией ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Солигорский филиал, следовавшей в адрес ООО «Минскоблпродукт» (г. Москва): Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям при проведении ветеринарного контроля на границе установлена «авансовая» дата выработки продукции «молоко сгущенное» на маркировочной этикетке, не соответствующая дате выработки, указанной в удостоверении качества продукции и ветеринарном сертификате.

«Кроме того в продукции данного предприятия уже 2 раза выявлялись случаи фальсификации растительными жирами масла сливочного (17.08.2016 и 30.09.2016)», — отметили в российском ведомстве.

В продукции предприятия «Сморгонские молочные продукты» Россельхознадзора обнаружил, что «часть продукции (творог), находящейся в транспортном средстве и поступившей в сопровождении ветеринарного сертификата BY № 04−16 012 442 от 05.10.2016 обезличена (отсутствует маркировочная этикетка), что вызывает подозрения в легализации продукции с предприятий, не имеющих права поставок на территорию РФ (отсутствуют в Реестре), а также и возможно третьих стран».

На российско-белорусской административной границе также было обнаружено, что «на части продукции «мясо говядина 1-ой и 2-ой категории охлажденное», произведенной Иванцевичское РАЙПО, филиал Коопзаготпром имеются не читаемые оттиски ветеринарных клейм. Также часть продукции находится в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии и имеет следы среза клейм, что также вызывает подозрения в легализации продукции с предприятий, не имеющих права поставок на территорию РФ (отсутствуют в Реестре), а возможно и третьих стран, что объективно видно из увеличения поставок в Республику Беларусь мясосырья из Украины (согласно официальных данных Белстата в 2016 году по сравнению с 2015 годом объемы поставок говядины из Украины увеличились в 38 раз, с 290 тонн до 11 200 тонн)».

Ветконтроль продукции предприятия УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности» показал, что фактическая температура перевозки говядины не соответствует указанной в ветеринарном сертификате температуре перевозки. «Также на части продукции имеются не читаемые оттиски ветеринарных клейм. Транспортное средство и продукция находятся в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии», — отметили в Россельхознадзоре.

Были и другие интересные случаи: «При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусской административной границе выявлено, что часть продукции «мясо говядина замороженное в четвертинах», производства Дрибинское РАЙПО, перевозится в сопровождении ветеринарного сертификата BY № 06−00166613 от 29.09.2016 выданного производителю Костюковичское РАЙПО, отсутствующему в Реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одной Стороны Таможенного союза на территорию другой Стороны. Кроме того в ветеринарных сертификатах от 29.09.2016 BY № 06−00166612, BY № 06−00166613 указанно одно и тоже ветеринарное клеймо «06−06−04−04».

Россельхознадзор письмом № ФС-ЕН-7/12 512 от 07.07.2016 просил департамент белорусского министерства приостановить сертификацию продукции предприятий ООО «БилтонгФуд» и ООО «ГурманФуд», предназначенной для отгрузки в Россию. Белорусская сторона в ответ на обращение Россельхознадзора 08.07.2016 ввела временные ограничения на данные предприятия и в дальнейшем статус обоих этих предприятий был изменен на «Усиленный лабораторный контроль», но без представления российскому ведомству материалов расследования по случаям нарушений этими предприятиями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

В связи с указанными нарушениями Россельхознадзор с 10.10.2016 ввёл временные ограничения на поставки в РФ продукции семи белорусских предприятий: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Солигорский филиал; «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»; Иванцевичское РАЙПО, филиал Коопзаготпром; УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности»; Дрибинское РАЙПО; ООО «БилтонгФуд»; ООО «ГурманФуд». Россельхознадзор согласен рассмотреть вопрос отмены ограничений после проведения Департаментом Минсельхозпрода расследования и представления его результатов с приложением соответствующих материалов, а также их анализа специалистами российского ведомства.

Россельхонадзор предупредил департамент белорусского министерства о возможном ограничении поставок подконтрольной продукции в случае выявления нарушений при дальнейших поставках с предприятий ООО «Велес-Мит» (выявление Listeria monocytogenes в мясе говядине охлажденном 13.09.2016); ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» (выявление несоответствие жирно-кислотному составу молока сгущенного с сахаром различной жирности 29.09.2016); ЧУП «БЕЛ-МОЛ» (выявление несоответствие эфиров жирных кислот в масле сливочном 29.09.2016); ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат производственный цех Барановичи (несоответствие заявленному составу вареных колбасных изделий с помощью гистологической идентификации 27.09.2016).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Александр Лукашенко в ходе переговоров с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой в очередной раз пожаловался на действия Россельхознадзора, заявив: «Идёт неприкрытое давление!». Россельхознадзор 22 сентября отреагировал на «сетования» Александра Лукашенко, опубликовав также факты поставок из Белоруссии контрабанды и опасных для здоровья человека продуктов питания. До этого, 15 сентября ведомство предупредило белорусских друзей и партнёров о возможных ограничениях на поставки в Россию продукции из четырёх областей Белоруссии, а с 10 октября ввёл временные ограничения на поставки в Россию продукции семи белорусских предприятий.