Москва, 12 октября, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Первые поставки фруктов из Турции могут начаться уже на будущей неделе. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на крупные продовольственные ретейлеры.

Абрикосы

Ранее сегодня правительство Российской Федерации сократило список товаров, запрещенных ко ввозу в Россию из Турции. Речь идет об апельсинах, мандаринах, персиках, нектаринах, сливах, абрикосах и терне.

Теперь поставки официально разрешены. Ретейлеры сообщают, что им понадобятся около недели, чтобы восстановить поставки.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле «на полях» Всемирного энергетического форума заявил, что Россия отменит ряд ограничений на поставки турецких цитрусовых и косточковых фруктов.