Москва, 11 октября, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Елена Исинбаева после ухода из большого спорта может возглавить Олимпийский комитет России. Об этом сегодня, 11 октября, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на свои источники.

Marco Paköeningrat Елена Исимбаева

Сообщается, что президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Исинбаевой возглавить Олимпийский комитет России после встречи с олимпийскими чемпионами в Андреевском зале Кремля 27 июля перед отправкой на Олимпиаду.

Тогда Исинбаеву не пустили на Олимпиаду по решению Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF). При этом спортсменка не нарушила никаких правил и строго соблюдала антидопинговое законодательство. В итоге 34-летняя прыгунья с шестом заявила о завершении своей спортивной карьеры.

18 августа 2016 года была избрана в комиссию спортсменов МОК, войдя в четвёрку, отобранную из 24 кандидатов, получив 1365 голосов из 11 тысяч голосовавших атлетов, со сроком полномочий 8 лет.

28 сентября вошла в состав совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Предыдущий глава ОКР Александр Жуков был избран в Государственную думу VII созыва. Сообщается что он намерен сосредоточиться на работе в Думе. Впрочем, сам Жуков заявил, что ему неизвестно о намерении Исинбаевой стать главой ОКР.