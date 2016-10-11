Анкара, 11 октября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Депутаты парламента Турции согласились продлить действие режима чрезвычайного положения еще на 90 дней, сообщает турецкий телеканал NTV.

Флаг Турции

Рекомендацию Совета национальной безопасности Турции по продлению действия режима, введенного после попытки государственного переворота 16 июля, ранее уже поддержало правительство республики, но для вступления постановления в законную силу оно должно было быть поддержано депутатами парламента.

Теперь действие режима чрезвычайного положения в Турции продлено на 90 дней, считая с 19 октября.

Напомним, 15 июля 2016 года группа турецких военных попыталась осуществить государственный переворот в Анкаре и Стамбуле. Менее чем за сутки в ходе мятежа и его подавления погибло 246 человек, а более двух тыс. были ранены.