Москва, 11 октября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что заморозка уровня добычи нефти не приведет к снижению поступлений средств в бюджет от нефтегазового сектора. Об этом Новак заявил журналистам сегодня, 11 октября, по итогам встречи с министром нефти Саудовской Аравии Халидом аль-Фатихом.

Энгельс Козлов. Нефтяники Печоры. 1972 — 1973

Новак заявил, что заморозка уровня добычи нефти естественно приведет к снижению объемов продаж. Но денежные потери от этого будут компенсированы неизбежным ростом мировых цен на черное золото.

«Понятно, что при более высоких ценах доходы бюджета и компаний выигрывают даже при ненаращивании объемов добычи до тех уровней, которые могли бы изначально планироваться», — подчеркнул Новак.