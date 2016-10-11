Москва, 11 октября, 2016, 23:09 — ИА Регнум. Новое федеральное агентство, которое заменит Минспорта, Ростуризм и Росмолодежь, может возникнуть в России и его куратором может стать президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, сообщает «Р-Спорт».

Советский плакат

Также вероятен переход Виталия Мутко на должность вице-премьера, курирующего в правительстве России вопросы спорта, молодежной политики и туризма, но фактическим руководителем спортивного ведомства страны, по мнению издания, станет Александр Жуков.

Напомним, 11 октября СМИ сообщили об уходе Александра Жукова с поста главы ОКР, а одновременно появились предположения о возможной ликвидации Министерства спорта.