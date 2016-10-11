Рим, 11 октября, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Генеральное консульство Украины в Милане направило письмо в некоторые областные советы Италии с угрозами и предостережениями не посещать Крым. Об этом, 11 октября, сообщает издание Veneto Sera. Письмо от консула Украины — это ответ на инициативу члена областного совета Венето Стефано Вальдегамбери посетить Крым. Поездка в Крым итальянских политиков должна состояться с 13 по 16 октября. Помимо представителей областных советов Венето, Ломбардии, Лигурии, Эмилии-Романьи, Тосканы в делегацию входят крупные предприниматели. Как сообщают итальянские СМИ, Консул Украины обвинил итальянских советников в нарушении статьи уголовного кодекса Украины.

Дмитрий Налбандян. Ялта. 1977

«Я очень удивлен тем, что чужая страна, которая также ограничивает политические свободы у себя дома, позволяет себе вмешиваться в политические и личные инициативы областных советников третьего государства», — передает слова Вальдегамбери издание Verona Sera.

«Наши области становятся рупором местных организаций, которые насчитывают сотни экономических реалий, несущих убытки в результате блокады из-за украинского кризиса. Ущерб, нанесенный нашей экономике, составил несколько миллиардов евро. Пусть лучше консул объяснит нам, как обстоят дела с похищенными картинам из музея Кастельвеккьо в Вероне и поспешит вернуть их, вместо того, чтобы отправлять письма с угрозами членам совета». Советник добавил, что он никогда себе не позволил критиковать выбор представителей украинских учреждений, а потому попросил от украинского консульства официальных извинений, отметив, что, в отличие от Украины, «свобода выражать свои мысли, а также любое несогласие с неправильным выбором правительства или ЕС, в Италии до сих пор существует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 картин, похищенных вечером 19 ноября 2015 года из музея Кастельвеккио в Вероне, были найдены на Украине 12 мая. По такому случаю президенту Украины было присвоено звание почетного гражданина Вероны. Однако, картины до сих пор не вернулись в Италию. Советники области Венето Лучано Сандона и Стефано Вельдегамбери объявили о своем намерении начать сбор подписей, чтобы отозвать у Порошенко титул почетного гражданина.