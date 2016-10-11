Киев, 11 октября, 2016, 22:52 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Images ВСУ

Противоборствующие стороны в Донбассе применяют запрещенную Минскими соглашениями ствольную артиллерию калибра 122 мм, САУ калибра 152 — мм, танки, минометы и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом 11 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

В частности, заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за минувшие сутки подразделения ВСУ 492 раза обстреляли позиции армии ДНР.

По его словам, в населенных пунктах: Саханка, Ленинское, Коминтерново, Сосновское, Новая Таврия (Мариупольское направление, Донетчина) позиции ВС ДНР были обстреляны из минометов калибра 120 и 82 мм (выпущено 89 мин) и 122 мм артиллерии (шесть снарядов).

«Нами установлено, что обстрел украинскими силовиками ведется с применением новых артиллерийских разведывательных комплексов и тепловизоров для корректировки огня, поставленных США на вооружение бригады некоторое время назад», — сказал Басурин.

Он сообщил, что в районе Саханки в результате ведения боевых действий погибла Сопрыкина Любовь Яковлевна 1945 года рождения. Еще один гражданский получил ранения. «Получили повреждения пять домостроений и один дом разрушен полностью. Убито двое бойцов ДНР, один получил ранение и один захвачен в плен на территории республики украинской диверсионной группой», — добавил Басурин.

Военный проинформировал, что вчера под обстрел ВСУ также попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк (район бывшего аэропорта), Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Трудовское, Горловка, Зайцево, Железная Балка,

«С позиций 36 террористической бригады морской пехоты в 10 часов утра начался обстрел ветряных станций в районе населенного пункта Безыменное с применением крупнокалиберной артиллерии. ВСУ выпустили тридцать 152-мм снарядов и одиннадцать 122-мм снарядов… В это же время заместитель командира 58 отдельной мотопехотной бригады Кобизкий отдавал приказы своим подразделениям на обстрелы Ясиноватой и района аэропорта Донецка, по которым противник выпустил 142 мины калибра 120 и 82 мм и сделал два выстрели из танка», — рассказал Басурин.

По его словам, в районе н.п. Красногоровка бойцы ВСУ по приказу командования убили своего сослуживца. «В 12 омпб, в зоне ответственности 58 омпбр ВСУ, в районе населенного пункта Красногоровка, по приказу начальника штаба батальона Телегая был убит сослуживцами один военнослужащий, который вышел из-под контроля командиров и угрожал им расправой. Это уже не первый факт, когда командиры ВСУ из-за неспособности навести порядок в своих подразделениях, прибегают к методам зачисток неугодных военнослужащих», — подчеркнул Басурин.

При этом разведка ДНР продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ у линии соприкосновения. «В районе н.п. Северное, 7 км от линии соприкосновения, на территории молочной фермы установлено сосредоточение вооружения и военной техники ВСУ, в том числе два танка, три 122-мм САУ «Гвоздика» и пять грузовых автомобилей с боеприпасами. В Приморском, 7 км от линии соприкосновения, на территории молочной фермы, также установлено местонахождение минометной огневой позиции двух 120-мм минометов. В районе Авдеевки, 5 км от линии соприкосновения, выявлен подвоз семи БПЛА «Валькирия», производимых и поставляемых волонтерами Украины. В Волновахе, 20 км от линии соприкосновения, установлено прибытие колонны военной техники в 30 омбр, в том числе четыре танка и более 10 грузовых автомобилей с минометами и артиллерийскими боеприпасами», — подытожил Басурин добавив, что ВС ДНР соблюдают режим прекращения огня и Минские соглашения.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что сегодня войска ЛНР начали проведение тактических учений. Он отметил, что исходя из военной обстановки, командование ЛНР «вынуждено пересмотреть планы боевой подготовки своих подразделений, делая основной упор на наступательные и контрнаступательные действия».

«Началось тактическое учение, в ходе которого будут отрабатываться вопросы развертывания в боевые порядки, проведение боевых стрельб мотострелковых и танковых подразделений. В очередной раз хочу заявить, что НМ ЛНР неукоснительно соблюдает Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной готова действовать решительно», — заверил Марочко.

При этом он рассказал, что солдаты ВСУ вынуждены платить деньги командирам, чтобы ускорить процесс своей демобилизации. «По нашей информации, в подразделениях ВСУ в зоне так называемой «АТО». Это связано с тем, что увольнение военнослужащих ВСУ пятой и шестой волн мобилизации задерживается, предположительно, до конца октября 2016 года. Выявлено, что при увольнении личный состав не в полном объеме получает положенные денежные выплаты. А для того чтобы ускорить процесс своего увольнения, военнослужащие вынуждены платить деньги своим командирам. Установлено, что в связи с переносом увольнения личного состава военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе н.п. Покровское массово употребляют спиртные напитки, занимаются мародерством, обязанности военной службы не исполняют», — сказал военный.

По его словам, украинские силовики продолжают наращивать силы и средства в Донбассе. «9 октября из Северодонецка в направлении н.п. Новоайдар наблюдалось передвижение колонны военной техники противника в количестве 70 единиц. Из них: автомобильная техника — до 40 единиц, топливозаправщиков — 10 единиц, полевых кухонь — до восьми единиц, автобусов с личным составом — пять единиц, командно-штабных машин — три единицы, САУ на тралах — две единицы, внедорожников с установленными на них крупнокалиберными пулеметами — пять единиц, БМП-2 — до 10 единиц. Анализируя полученную информацию, можно предположить, что осуществляется отвод 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ на прежнее место дислокации в район н.п. Счастье. По информации, полученной от местных жителей, в н.п. Счастье на территории ТЭС находится военная техника ВСУ: РСЗО БМ-21 «Град» — три единицы; БМП-2 — пять единиц; БМП-1 — две единицы; БТР-80 — семь единиц», — проинформировал Марочко заверив, что ВС ЛНР соблюдают режим прекращения огня и Минские соглашения.

В свою очередь, 11 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий «двое украинских военнослужащих погибли, восемь — получили ранения, трое — получили контузию».

Он сообщил, что на Луганском направлении боевые действия велись только в Попаснянском районе, на участке фронта Попасная — Новоалександровка — Новозвановка. При этом ВС ЛНР применяли тактику краткосрочных точечных обстрелов с применением минометов и артиллерии калибра 122 мм (по пять выстрелов), после чего меняли позиции. «Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 17 вражеских обстрелов, в том числе семь — из тяжелого вооружения», — сказал Лысенко. Полковник отметил, что на Донецком направлении под минометный обстрел ВС ДНР попали украинские войска в Зайцево и Авдеевке. «На Донецком направлении произошло три вражеских обстрела, в том числе два — из тяжелого вооружения», — уточнил Лысенко. Он рассказал, что наиболее сложная военная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении, куда ВС ДНР дополнительно перебросили бронетехнику, минометы и пушки. В частности, позиции ВСУ в Водяном подверглись интенсивному минометному обстрелу. «За несколько часов в этих рубежах произошло боестолкновение, которое завершилось удачно для сил «АТО». Потерпев неудачу, противник организовал еще один минометный обстрел, причем мощнее первого», — подчеркнул Лысенко."Наиболее сложная ситуация в Широкино. Количество выпущенных мин и снарядов, которые противник выстрелил в сторону ВСУ, составляет около 200… Аналогичная обстановка в Талаковке и Марьинке, где количество вооруженных инцидентов ниже, однако также применяется тяжелое вооружение (в частности пушки калибра 152 мм) и бронетехника… Для корректировки своих сверхмощных обстрелов украинских позиций из тяжелого вооружения противник применял БПЛА», — подытожил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в ходе посещения международной выставки «Оружие и безопасность» министр обороны Украины Степан Полторак проинформировал, что в 2017 году из государственного бюджета будет выделено более 12 млрд грн (464 млн долл) на закупку техники.

«Предварительно на следующий год только на закупку вооружения и техники предусматривается немного более 12 млрд грн», — уточнил Полторак.

Он считает, что реформирование ВСУ невозможно без реформирования военно-промышленного комплекса.

Напомним, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости установления с 1 сентября «бессрочного прекращения огня» в регионе. В свою очередь, глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий заявили, что смогут обеспечить режим прекращения огня только с 15 сентября. Это соглашение стало уже девятым с осени 2014 года по соблюдению режима тишины. 1 и 7 октября украинские войска, ВС ДНР и ЛНР впервые за время войны провели отвод сил и средств из районов Петровского (Донецкое направление) и Золотого (Луганское направление).