Берлин, 11 октября, 2016, 22:49 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа

Президент России Владимир Путин отменил свой официальный визит в Париж на следующей неделе из-за разногласий с французским правительством в связи с российской политикой в отношении Сирии. Спор по поводу сирийской гражданской войны уже привел к серьезному осложнению отношений между Россией и Францией, пишет газета Die Zeit.

Как отмечает издание, «накануне правительство Франции решительно осудило бомбардировки сирийского города Алеппо со стороны сирийских и российских войск и даже назвало их действия военными преступлениями». Российского президента явно не прельщает перспектива разговаривать с французским коллегой только о Сирии, поэтому он отменил визит, сославшись на неотложные дела и культурные мероприятия в России, требующие его личного участия, среди которых освящение православного собора и посещение художественной выставки.

Между тем посол России во Франции Александр Орлов уже заявил о возможном участии российского президента во встрече в Берлине, посвященной конфликту на Украине, которая может состояться 19 октября в формате так называемой «Нормандской четверки». В рамках встречи российский лидер может встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. В любом случае отказ российского президента от поездки во Францию это оплеуха для французского президента, так как Путина давно ждали в Париже в это время, добавляет газета.