Тиба, Япония, 11 октября, 2016, 22:34 — ИА Регнум. На выставке CEATEC в японском городе Тиба компания Honda представила электромобиль MC-β, напечатанный на 3D-принтере, сообщает портал New Atlas.

Пирожные

Модель одноместная, но имеет небольшое багажное отделение. Поэтому японская кондитерская компания Toshiyama планирует использовать электрокар MC-β для доставки покупателям пирожных.

Для разработки автомобиля MC-β, Honda объединила ресурсы с компанией Kabuku Inc, специалистом по инновационным инженерным разработкам. Сиденье водителя в салоне MC-β расположено посередине, машина весит 600 кг, приводится в движение электродвигателем мощностью 15 л.c. Новый электрокар способен развивать скорость до 80 км/ч. Разработчики обещают провести разносторонние испытания нового электромобиля будут произведены в самое ближайшее время.