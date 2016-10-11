Анкара, 11 октября, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Турция примет участие в операции по освобождению иракского Мосула от ИГИЛ (запрещена на территории России). Об этом сообщает иранское агентство Tasnim News со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

ИА REGNUM

По словам Эрдогана, турецкая армия будет участвовать в освобождении Мосуле так же, как она это сделала в сирийском пограничном городе Джераблус. При этом глава государства отказался выполнять в ходе наступательной операции какие-либо указания иракских властей.

Глава пресс-службы иракского правительства Саад аль-Хадитхи назвал слова Эрдогана «безответственными и провокационными, которые подливают масло в огонь дальнейших противоречий». В свою очередь премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади предупредил Анкару, что нарушение территориальной целостности арабской республики повлечёт за собой «серьёзные последствия».

Ранее председатель Высшего исламского совета Ирака Аммар Хаким призвал Анкару прекратить оккупационную политику на севере республики, отметив, что «отказ Турции вывести войска из провинции Ниневия глубоко возмущает иракский народ».

24 августа турецкая армия при авиаподдержке США начала в Сирии операцию «Щит Евфрат», целью которой была объявлена зачистка Джераблус и его окрестностей от ИГИЛ. Операция подверглась широкой критике со стороны сирийских курдов. Правительство в Дамаске обвинило Анкару в нарушении территориальной целостности Сирии.