Белоруссия запретила татарскую свинину, а Россельхознадзор – брестскую
Минск, 11 октября, 2016, 21:38 — ИА Регнум.
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии 11 октября проинформировал о запрете на импорт свинины из Татарии в связи с опасностью заражения африканской чумой свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации Международного эпизоотического бюро, в Татарии зарегистрирован случай заболевания АЧС — под этим предлогом введён запрет Минсельхозпрода Белоруссии. Ограничительные меры начнут действовать с 12 октября и распространятся на живых свиней, сперму хряков, мясо свинины и продукты его переработки, включая различные виды кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, а также щетины. Временные ограничения касаются также мяса диких кабанов и охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных.
Кроме того, введены ограничения в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы. Ограничения касаются также ввоза бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней, их транспортировки и сырья животного происхождения.
Также сегодня, 11 октября Россельхознадзор проинформировал о зафиксированным Международном эпизоотическим бюро (OIE) 225 очагах особо опасных болезней животных. В частности, Россия за прошедшую неделю сообщила о выявлении 38 очагов африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних животных в Архангельской области (28 очагов), в Вологодской области (7 очагов), в Саратовской области (3 очага).
В других странах АЧС выявлена в Литве, Молдавии, Польше и ЮАР. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов вновь зарегистрирована в Дании, а в заказнике на юго-востоке США выявлен случай инвазии дикого оленя личинками мух Cochliomyia hominivorax (Миазы Нового Света).
«Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных и птиц», — сказано в сообщении российского ведомства.
Накануне Россельхознадзор направил в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии официальное письмо, в котором проинформировал о систематических случаях поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ. В частности, выявлено заражение листерией говядины охлаждённой ООО «Велес-Мит» и, повторно — в свинине охлажденной белорусского ОАО «Беловежский».
Также сегодня, 11 октября в ППУ «Красный Камень» на автодороге М-13 «Брянск-Гомель» Россельхознадзором запрещён ввоз 19,5 тонны готовой мясной продукции производства белорусского ИООО «Беловежские деликатесы» из-за нарушений температурного режима перевозки и проблем с маркировкой продукции.
До этого, 8 октября в ППУ «Красная Горка» был запрещен ввоз в РФ 20 тонн сладко-сливочного масла производства витебского ОАО «Молоко» и более 700 кг сыра «Кремчиз» Bonfesto производства ОАО «Туровский молочный комбинат». Причиной возврата груза отправителю стало нарушение температурного режима перевозки.
Ещё ранее, 7 октября в ППУ «Красный Камень» был запрещен ввоз в Смоленск партии пищевого яйца производства ОАО «Гомельская птицефабрика». Почти 308 тыс яиц отправились обратно из-за того, что «установлено, что на части маркировочных этикеток не была указана дата сортировки яиц, наличие которой является обязательным требованием законодательства». Примечательно, что груз сопровождался ветеринарным сертификатом
Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия АЧС нанесла тяжёлый урон свиноводству Белоруссии — лишь в 2016 году некоторые хозяйства восстановили поголовье. Борясь с распространением эпидемии, власти республики массово уничтожали свиней на частных подворьях, а также диких кабанов.
Отметим также, что лучшие алкогольные напитки и деликатесы из свинины производятся в российских регионах, считающихся «мусульманскими». Похожая ситуация в Израиле, где ежегодно продаются большие партии свиного сала.