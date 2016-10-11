Минск, 11 октября, 2016, 21:38 — ИА Регнум.



Поросенок на вертеле

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии 11 октября проинформировал о запрете на импорт свинины из Татарии в связи с опасностью заражения африканской чумой свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации Международного эпизоотического бюро, в Татарии зарегистрирован случай заболевания АЧС — под этим предлогом введён запрет Минсельхозпрода Белоруссии. Ограничительные меры начнут действовать с 12 октября и распространятся на живых свиней, сперму хряков, мясо свинины и продукты его переработки, включая различные виды кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, а также щетины. Временные ограничения касаются также мяса диких кабанов и охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных.

Кроме того, введены ограничения в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы. Ограничения касаются также ввоза бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней, их транспортировки и сырья животного происхождения.

Также сегодня, 11 октября Россельхознадзор проинформировал о зафиксированным Международном эпизоотическим бюро (OIE) 225 очагах особо опасных болезней животных. В частности, Россия за прошедшую неделю сообщила о выявлении 38 очагов африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних животных в Архангельской области (28 очагов), в Вологодской области (7 очагов), в Саратовской области (3 очага).

В других странах АЧС выявлена в Литве, Молдавии, Польше и ЮАР. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов вновь зарегистрирована в Дании, а в заказнике на юго-востоке США выявлен случай инвазии дикого оленя личинками мух Cochliomyia hominivorax (Миазы Нового Света).

«Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных и птиц», — сказано в сообщении российского ведомства.

Накануне Россельхознадзор направил в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии официальное письмо, в котором проинформировал о систематических случаях поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ. В частности, выявлено заражение листерией говядины охлаждённой ООО «Велес-Мит» и, повторно — в свинине охлажденной белорусского ОАО «Беловежский».

Также сегодня, 11 октября в ППУ «Красный Камень» на автодороге М-13 «Брянск-Гомель» Россельхознадзором запрещён ввоз 19,5 тонны готовой мясной продукции производства белорусского ИООО «Беловежские деликатесы» из-за нарушений температурного режима перевозки и проблем с маркировкой продукции.

До этого, 8 октября в ППУ «Красная Горка» был запрещен ввоз в РФ 20 тонн сладко-сливочного масла производства витебского ОАО «Молоко» и более 700 кг сыра «Кремчиз» Bonfesto производства ОАО «Туровский молочный комбинат». Причиной возврата груза отправителю стало нарушение температурного режима перевозки.

Ещё ранее, 7 октября в ППУ «Красный Камень» был запрещен ввоз в Смоленск партии пищевого яйца производства ОАО «Гомельская птицефабрика». Почти 308 тыс яиц отправились обратно из-за того, что «установлено, что на части маркировочных этикеток не была указана дата сортировки яиц, наличие которой является обязательным требованием законодательства». Примечательно, что груз сопровождался ветеринарным сертификатом от 06.10.2016 BY№03−00226416, выданным государственной ветеринарной службой Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия АЧС нанесла тяжёлый урон свиноводству Белоруссии — лишь в 2016 году некоторые хозяйства восстановили поголовье. Борясь с распространением эпидемии, власти республики массово уничтожали свиней на частных подворьях, а также диких кабанов.

Отметим также, что лучшие алкогольные напитки и деликатесы из свинины производятся в российских регионах, считающихся «мусульманскими». Похожая ситуация в Израиле, где ежегодно продаются большие партии свиного сала.