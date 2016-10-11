Владикавказ, 11 октября, 2016, 21:36 — ИА Регнум.



Боевики

РСО-Алания сохраняются угрозы со стороны террористических организации, и есть попытки распространения в регионе идей нетрадиционного ислама среди молодежи. Как сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава республики Вячеслав Битаров. Он принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета в Пятигорске.

По его словам, серьезную озабоченность вызывает сирийская проблематика. Сегодня основные усилия направлены на недопущение рекрутирования молодежи республики в международные террористические организации. В последние годы силовыми структурами был предотвращен выезд в зону вооруженного конфликта семи жителей РСО-Алания. Кроме того, пресечены также 74 попытки выезд граждан в страны с повышенной террористической активностью. Вербовка молодежи происходит и через социальные сети.

Напомним, что в Северной Осетии ранее были задержаны молодые люди, жители соседних северокавказских республик, которые незаконным путем попытались проникнуть в Грузию, а далее в Турцию с целью присоединиться к ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации. Ради этого, один из них даже оставил дома молодую жену. Все несостоявшиеся боевики переданы пограничниками в соответствующие структуры. для дальнейшего разбирательства.

В Пятигорске сегодня состоялось очередное заседание Национального антитеррористического комитета России. Как отметил его председатель, директор ФСБ РФ Александр Бортников, с начала года на территории Северного Кавказа предотвращен один теракт, задержано 49 боевиков и 328 пособников, нейтрализованы 95 бандитов, в том числе 15 главарей бандподполья, включая ряд лидеров бандитского подполья в Кабардино-Балкарии и Дагестане.