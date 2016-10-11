Тегеран, 11 октября, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Тесное сотрудничество России и Ирана по Сирии сыграло важную роль в недавних победах, одержанных Сирийской правительственной армией в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает иранское агенство Tasnim News со ссылкой на советника верховного лидера ИРИ Али Акбара Велаяти.

ИА REGNUM

«Иран и Россия — основные союзники сирийского народа. Поэтому наше сотрудничество играет значительную роль в региональных событиях, в том числе и недавних победах сирийского народа и правительства над группировками террористов», — заявил Велаяти на встрече со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым, которая состоялась в Тегеране вечером 10 октября.

Советник рахбара (верховного лидера) также отметил, что некоторые страны стоят на реакционных позициях, поддерживая террористические и экстремистские группировки в регионе; стремятся найти способ спасти побежденные группировки из зоны огня в Сирии.

В свою очередь Лаврентьев призвал Тегеран и далее активно сотрудничать с Москвой в деле борьбы с терроризмом на территории САР.

10 октября Сирийская правительственная армия при поддержке союзных сил сумела отразить массированную атаку террористов на северо-восточной окраине Латакии. По данным Tasnim News, боевики обстреляли армию президента Башара Асада реактивными системами залпового огня. Потерь среди военнослужащих нет.