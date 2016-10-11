Москва, 11 октября, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона о желании видеть демонстрацию противников войны в Сирии у посольства России в Лондоне, вызвали искреннее чувство стыда в российском дипломатическом ведомстве, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Bernt Rostad Здание МИД России (фрагмент)

По её словам, Борис Джонсон все-таки применил стыд, которым долго грозил России. Российским дипломатам действительно стало за него стыдно.

Напомним, в ходе выступления в британском парламенте, Джонсон выразил удивление тем фактом, что действия российских ВКС в Сирии не вызывают возмущения общественности и описал свое желание видеть у посольства России демонстрации коалиции Stop the War («Остановите войну»). Стоит отметить, что 11 октября в ходе трехчасовых дебатов несколько парламентариев поддержали точку зрения Джонсона, обвинив Россию в военных преступлениях на территории Сирии.