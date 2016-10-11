Москва, 11 октября, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, публично призвавшего к пикетированию российских посольств по всему миру, беспрецедентно и по форме, и по содержанию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, указав на то, что речь идет о об одном из высших руководителей страны, поддерживающей с Россией нормальные дипломатические отношения.

Кукрыниксы. Выступление ката в роли адвоката. 1977

«Недостаточно назвать это заявление недружественным по отношению к России. Науськивание толпы на российские дипломатические миссии — даже не косвенный, а прямой призыв к экстремистским действиям, разжигание национальной вражды», — негодует сенатор.

Клинцевич считает, что МИД России должен «незамедлительно и жестко ответить Борису Джонсону». «Не знаю, как после подобных заявлений мы вообще будем иметь дело с таким министром», — заключил он.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон хотел бы видеть демонстрации у стен российского посольства в ответ на действия Москвы в Сирии. «Я определенно хотел бы видеть демонстрации у российского посольства», — сказал министр. Он согласился с предложением, выдвинутым во время дебатов депутатом от оппозиционной Лейбористской партии Энн Клуйд.

«Я хочу призвать всех, кого беспокоит тяжелое положение сирийских гражданских лиц, начиная с сегодняшнего дня, пикетировать российское посольство в Лондоне и столицах по всему миру», — сказала она. «Два, три, четыре миллиона. Это возможно. Люди будут выдвигать свои требования, пока война не остановится», — считает Клуйд.