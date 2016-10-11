Уфа, 11 октября, 2016, 20:58 — ИА Регнум.



rosgvard.ru Росгвардия

Войсками Национальной гвардии РФ в Башкирии будет командовать генерал-майор полиции Вячеслав Андреев. Чтобы занять должность руководителя Росгвардии по Башкирии, Андреев, как ранее сообщало ИА REGNUM, указом Владимира Путина 26 августа был уволен со службы в составе группы из восьми генералов, которые занимали посты в полиции, МЧС и Следственном комитете. Вячеслав Андреев был заместителем министра внутренних дел по Башкирии с 2013 года.

Вячеслав Андреев родился 29 июня 1963 года в г. Североморске Мурманской области. В 1982 году окончил Мурманское мореходное училище, 2000 году — Санкт-Петербургский университет МВД РФ. Служит в органах внутренних дел с 1993 года. Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. 10 сентября 2013 года назначен заместителем министра внутренних дел по Башкирии. Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2015 года ему присвоено специальное звание генерал-майора полиции.

Опрошенные ИА REGNUM эксперты не видят в создании Росгвардии ничего сверхординарного. «Нацгвардия существует во многих современных странах, здесь нет ничего нового, — отметил политолог Ильдар Габдрафиков. — Тем более в нашей стране долгое время существовали внутренние войска». Слияние военизированных структур МВД под одним началом политолог считает правильным решением.

«Создание Росгвардии можно рассматривать как признак усиления централизации власти и очередную прививку от майдана, — полагает член МГЕР Константин Чадлин. — Но есть риск, что опять на местах будут перегибы, в частности, в Башкирии не исключено повторение истории с Благовещенском, когда в маленьком городке ОМОНовцами были избиты за один вечер десятки граждан».