Нижний Новгород, 11 октября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. В последние годы политические конфликты между различными группами влияния в Нижегородской области постоянно дискредитируют власть и не позволяют чиновникам и депутатам эффективно решать проблемы региона и его жителей. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ Михаил Бабич, комментируя конфликт в Законодательном собрании Нижегородской области, возникший при голосовании по кандидатуре спикера.

pfo.gov.ru Полпред Михаил Бабич провел консультации с недовольными депутатами

Бабич напомнил, что есть «очень чёткое» поручение президента РФ относительно проведения избирательной кампании и отношения к выборам различных уровней власти — абсолютная чистота, прозрачность, легитимность избирательного процесса, недопустимость никаких фальсификаций и манипуляций результатом. Это касалось как выборов депутатов Государственной думы РФ, так и выборов представительных органов власти регионов.

«В Нижегородской области от избранных депутатов Законодательного собрания в мой адрес и в адрес руководителей правоохранительных органов поступило обращение о том, что есть элементы угроз, какого-то шантажа, попытки склонить к неправовым решениям в ходе голосования, — отметил полпред. — Действительно, мы наблюдали, как неожиданно взял самоотвод выдвинутый «Единой Россией» Евгений Лебедев, опытнейший депутат, эффективный руководитель, которого первоначально поддержало абсолютное большинство депутатов».

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По словам Бабича, в ситуации такого острого конфликта группа, которая поддерживает бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина, уже была готова выдвигать его на альтернативной основе как на должность председателя Законодательного собрания, так и на должность члена Совета Федерации.

«Такое противостояние могло привести к дальнейшей дискредитации власти и дестабилизации её работы. Поэтому были проведены консультации с депутатами, обсуждение сложившейся ситуации. Они дали такой результат, что сам Олег Сорокин принял для себя решение остаться в регионе. Это предложение было принято. Здесь он сможет наиболее полно реализовать свой потенциал и возможности для выполнения тех обязательств, которые были взяты перед избирателями, — заявил полпред. — Депутатский корпус предложил его кандидатуру на должность заместителя председателя Законодательного собрания. А на должность председателя депутаты повторно выдвинули Евгения Лебедева».

Андрей Репин ИА REGNUM После встречи с полпредом Олег Сорокин «сам принял для себя решение остаться в регионе»

По словам полпреда, результат голосования говорит о том, что депутатский корпус Нижегородской области стал по-настоящему «политически зрелым, ответственным перед своими избирателями».

«Хочу отметить, что в этом голосовании и в обсуждении принимали участие представители всех политических партий, что крайне важно. То есть это такой общий политический консенсус, который достигнут в Нижегородской области», — подытожил Бабич.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 октября депутаты нижегородского Законодательного собрания практически единогласно избрали спикером регионального парламента Евгения Лебедева, который за неделю до этого добровольно взял самоотвод из-за скандала, развернувшегося вокруг его персоны.

Всего неделю назад ряд депутатов уверяли, что их вынуждают голосовать за кандидатуру Лебедева. В качестве гонителей назывались губернатор Валерий Шанцев и его заместитель Роман Антонов.

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Возможно, что на депутатов подействовало то, как прошли консультации в полпредстве. В результате за кандидатуру Лебедева из 49 депутатов, присутствующих на заседании, проголосовали 48 человек.

Несколько слов о том, как именно проходили эти консультации, сказал депутат Заксобрания Владимир Буланов. Он уверяет, что полпредство и ФСБ, куда была направлена жалоба на действия Шанцева, присоединилось к давлению на депутатов.