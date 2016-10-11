Саранск, 11 октября, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Мордовия признана лучшим регионом страны по развитию физкультуры и спорта среди территорий с населением до 1 млн человек. Об этом стало известно на VI международном форуме «Россия — спортивная держава», который проходит во Владимирской области, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Гантели

Физкультурой и спортом занимаются 36% жителей Мордовии. Загруженность спортивных объектов составляет более 87%, всего их более 2 тыс. в республике. «Ставка на массовость, вовлечение в физкультурное движение как можно большего числа людей по-прежнему остается главным приоритетом в развитии спорта. Именно для этого у нас создана спортивная инфраструктура, отвечающая мировым стандартам. Это не только путь к спорту высших достижений, но и здоровье нации, физическое и духовное», — считает глава Мордовии Владимир Волков.

В активе республики проведение крупнейших всероссийских и международных спортивных мероприятий. Самое масштабное из них предстоит провести в 2018 году, когда Саранск будет принимать матчи чемпионата мира по футболу.

Кроме того, по инициативе президента России Владимира Путина успешно реализуется пилотный проект по возрождению комплекса ГТО в стране. Мордовия вошла в список пилотных регионов ПФО наряду с Марий Эл, Татарией и Удмуртией, в которых активно внедряется комплекс, сообщало ранее ИА REGNUM.

Глава республики Волков полагает, что здоровый образ жизни, который ведут жители Мордовии — лучшее средство для профилактики заболеваний. «За 13 лет у нас построено около 120 крупных спортивных объектов, а за последние годы во дворах и скверах Саранска оборудованы почти 100 площадок для занятий спортом», — подчеркивал руководитель республики. По данным за I полугодие 2016 года, в Мордовии самый низкий показатель заболевших по всем классам болезней в Приволжском федеральном округе.