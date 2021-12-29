Берлин, 11 октября, 2016, 20:37 — ИА Регнум. «Дойче банк» тратит больше, чтобы взять в долг у других банков, чем борющиеся с аналогичными проблемами финансовые институты в Греции и Италии, передаёт Reuters. Такое положение дел подчёркивает серьёзность трудностей, с которыми столкнулся крупнейший немецкий кредитор.

Justin Pickard Deutsche Bank

«Дойче банк» стал единственным банком, который платит, чтобы брать взаймы на период 9 или 12 месяцев, из группы 21 кредитора, которых опросили, чтобы определить цену межбанковского заимствования для более широкого сектора.

По результатам опроса Euribor, немецкий банк оказался на более худшей позиции, чем подвергающиеся нападкам итальянский Monte dei Paschi или Национальный банк Греции.

«Дойче банк» грозит $14-миллиардный штраф от Минюста США за продажу ненадёжных ипотечных кредитов за океаном.