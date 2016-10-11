Лондон, 11 октября, 2016, 20:27 — ИА Регнум. «Россия договаривается с Турцией о Сирии на фоне растущего противостояния с Западом. Встреча в Стамбуле Путина и Эрдогана была посвящена не только газопроводу «Турецкий поток», но и обмену разведданными, обсуждению совместной военной стратегии по Сирии и вопросам предоставления гуманитарной помощи», — отмечает издание.

kremlin.ru Заявления для прессы по завершении российско-турецких переговоров. Стамбул, 10 октября 2016 года

«Хотя Россия поддерживает Асада, а Турция — повстанцев, обе страны обязуются работать вместе, чтобы победить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — пишет стамбульский корреспондент Express Зое Эфстатиу. — Два жестких лидера вновь переводят отношения между своими странами в разряд союзнических, и это усиливает опасения, что Россия может начать ядерную войну с Западом. Российские СМИ уже предупредили граждан страны, что «у Америки — обострение шизофрении на почве атомных вооружений Москвы».