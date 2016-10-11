Тюмень, 11 октября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. В Тюменской области граждане встали на защиту человека, обвиняемого в педофилии. Летом две девочки 12 и 13 лет обвинили 47-летнего дворника, обслуживающего микрорайон «Южный», в сексуальных домогательствах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нико Пиросмани. Дворник. 1905

По словам подростков, к ним он приставал якобы в мае. Заявление на него они написали в июле. Молчали девочки, по их словам, из-за страха перед дворником. Алика Кучашева задержали 25 июля, затем арестовали на основании показаний подростков, и он до сих пор находится в СИЗО.

Тем временем, в местной прессе соседи девочек развернули кампанию в защиту дворника и слезно просят полицию защитить их от агрессивных «хулиганок, которые держат в страхе весь микрорайон». Есть целый ряд видеосвидетельств от информационного агентства PARK72.RU, где жители «Южного» говорят об ужасе, который наводят две малолетние девицы: ломают деревья, рвут цветы, рушат клумбы, пишут гадости на стенах, курят, матерятся, вымогают деньги, угрожая местью, оскорбляют уборщиц, дворников, пенсионерок, избивают детей. Соседи бойких девочек уверяют, что дворника Алика оклеветали за то, что он делал подросткам замечания. Последний раз, когда сосед Владимир Карпов видел Алика, дворник якобы упрекал девчонок за сломанные кусты. По словам жителей, благодаря стараниям мастера Оксаны Елишевой «Южный» выглядел летом цветущим. Именно ее мужа обвинили в сексуальных домогательствах к подросткам.

Даже равнодушные к судьбе дворника Алика жильцы микрорайона просят полицию привлечь родителей якобы пострадавших девочек хоть к какой-нибудь ответственности.

Как сообщает портал PARK72, пенсионерка Людмила Боровая видела, как они «дворника оскорбляли — бомжом и придурком называли». «К дворникам и уборщицам они вообще ужасно пристают. Мол, позорники, такую работу делаете… То мусор, который они собирают, из рук у них выбьют, то шланги, которыми они цветы поливают, из рук вырвут, то в бытовку залезут — разворотят там все… Пакостят. Под машины кидаются — чтобы денег выпросить. У нас водители уже с опаской во двор заезжают… В начале лета я садила цветы у нас под балконом. Кое-как, на коленях, потому что у меня спина болит… Эти девочки проходили мимо и сказали: «Сажай, сажай, завтра их тут уже не будет». И ведь повыдергали все!.. Это видела моя соседка, сделала им замечание, они ей матом ответили… Обидно, конечно. Наглые и невоспитанные. Все громят. В начале июля, помню, сделала им замечание — чтобы не ломали бордюр. Они на следующий день ехали на велосипеде и специально чуть не наехали на меня, чуть не сбили со словами: «А ну пошла с дороги, а то наедем!» Я кое-как отскочила. А мне нельзя делать резких движений — потом полторы недели пластом лежала», — сказала жительница района.

По её словам, после этого случая она обратилась в полицию. Но там заявление не приняли, а посоветовали обратиться к участковому.

«Дворника Кучашева я не знаю лично. Поручиться, конечно, за него не могу, но вижу, что все дворники у нас работают с утра до вечера, не сидят без дела. А этим девочкам и их мамам верить нельзя. Они не просто обманщицы, они лживые. В полиции делали вид, что меня не знают (говорили в присутствии следователей, видимо, играя на публику: «Ты вообще кто такая?», «Ты, наверно, квартиру нерусским сдаешь, а сама раз в месяц появляешься»), хотя мы с ними во дворе часто видимся. На замечания они не реагируют. Иной раз, когда вижу их на улице, стараюсь не выходить. И вообще — будь моя воля, переехала бы в другой район подальше от таких соседок», — говорит пенсионерка.

О неблаговидных делах заявительниц свидетельствуют и другие жильцы. Девочки, написавшие заявления на дворника Алика, обе из неблагополучных семей, обе состоят на учете в ПДН. Они переехали с матерями в микрорайон «Южный» по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Причем одна из девочек якобы является инвалидом по психическому заболеванию.

Отметим, что тюменскими журналистами из различных СМИ собрана масса свидетельств о «подростках-хулиганках, терроризирующих приезжих дворников и уборщиц». Как говорят сотрудники УК «Русь», где трудился дворник Алик, наверное, нет у них уже работника, которому бы не досталась порция унижений от подростков.

Дворник Юрий Артеменко, заменивший сидящего уже два месяца в СИЗО Алика «на посту», сам пишет заявления в полицию, потому что мало того, что девицы его оскорбляют и на его глазах уничтожают результаты трудов, так уже в августе младший брат одной из этих девочек заявил: «Если не дашь мне денег, пойдешь в тюрьму, как Алик». После того, как дворник Артеменко написал заявление на девочек, его избили. А матери девочек, по словам жильцов, защищают своих детей и не хотят слышать жалобы на их поведение.

При этом за освобождение дворника Алика письмо подписали более 150 жителей микрорайона «Южный».

В комиссии по делам несовершеннолетних по городу Тюмени в деталях обсуждают сложившуюся ситуацию в микрорайоне «Юбилейный». Председатель Тюменского областного родительского комитета Андрей Добрынин, который присутствовал на «разборе полетов», говорит о бездействии полиции.

«Девочки привыкли к безнаказанности и продолжают вести себя так, как они привыкли, не отдавая себе отчет в том, что они совершают правонарушения, за которые их и их родителей должны привлекать к ответственности, прокомментировал он ситуацию PARK72. — В Тюмени было немало ЧП, связанных с преступлениями, которые совершают школьники… Как правило, до того, как они успевали совершить что-то из ряда вон выходящее, на них неоднократно жаловались, но обращения граждан — игнорировались… Здесь обстановка — похожая. Очевидно, что отдел по делам несовершеннолетних давно должен был взять ситуацию под контроль и заниматься профилактикой их асоциального поведения. Но жалобы от жильцов копились годами, никакой реакции на них не следовало — ни бесед с родителями, ни штрафов».

В тюменской полиции корреспонденту ИА REGNUM пока не прокомментировали ситуацию. А тем временем, супруге обвиняемого дворника уже удалось добиться возбуждения уголовного дела о клевете. Под статью попала мать одной из девочек, которая в социальных сетях изложила недостоверные, по мнению Оксаны Елишевой, факты.