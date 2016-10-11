Москва, 11 октября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Кремль опроверг информацию о якобы имевшей место рекомендации всем российским чиновникам вернуть своих детей из-за границы. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Напомним, ранее сегодня издание Znak.com со ссылкой на свои источники сообщило, что российским чиновникам, вплоть до высшего уровня, якобы были даны рекомендации вернуть из-за границы в Россию своих детей. При этом уточнялось, что речь идет о неформальной просьбе.

Также утверждалось, что депутатам рекомендовалось перевезти в Россию своих родителей, если они проживают за границей. При этом, если чиновники и депутаты откажутся это делать, то им якобы откажут при устройстве на работу на государственную службу.

Однако Песков заявил, что ни о каком таком распоряжении он не слышал. В Госдуме также опровергли эту информацию.