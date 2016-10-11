Москва, 11 октября, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о существовании рекомендации для российских чиновников и депутатов вернуть обучающихся за границей детей в Россию.

«Домашняя работа»

«Я такого не видел и не слышал», — цитирует Пескова ТАСС.

Наличие рекомендаций опровергли также в Госдуме и Совфеде. «Я такого не слышал, не знаю о такой команде», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский.

Ранее сайт Znak.com сообщил о том, что чиновникам рекомендовано вернуть в страну детей, обучающихся за границей, и родственников, проживающих там. Об этом изданию рассказали пять собеседников, которых неформальная просьба из администрации президента затрагивает самым непосредственным образом.