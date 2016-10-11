Махачкала, 11 октября, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Прокуратура Дагестана признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении экс-депутата Народного собрания республики Джамала Касумова по обвинению в избиении полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах региона.

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По словам собеседника, постановление об этом вынес первый заместитель прокурора РД Сергей Беляков. Оно основано на том, что потерпевший в момент инцидента не находился при исполнении служебных обязанностей. В прокуратуре считают, что встреча Касумова и сотрудника полиции носила неофициальный характер. Он отметил, что за применение насилия в отношении представителя власти подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

В прокуратуре Дагестана ИА REGNUM подтвердили эту информацию.

«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено и направлено на повторную проверку из-за нарушений процессуального и материального права. В нем недостаточно обоснована статья, по которой возбуждено дело», — сообщил и.о. пресс-секретаря прокуратуры РД Али Магомедов.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело на Касумова завели 4 октября. Потерпевшим по нему проходит сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Дагестана. По версии следствия, подозреваемый вызвал полицейского на разговор, когда узнал, что он проводит проверку в отношении ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», которым ранее руководил Касумов. Потерпевший искал признаки преднамеренного банкротства, незаконного вывода активов, хищений, а также злоупотребления полномочиями руководства организации. Во время встречи Касумов ударил его, после чего сотрудник УЭБиПК потерял сознание. У него диагностировали ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. Проверка МВД Дагестана подтвердила, что в момент инцидента он находился при исполнении служебных обязанностей.