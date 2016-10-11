«У Европы суверенитет нынче в дефиците»
Москва, 11 октября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Метания президента Франции в отношении перспектив сотрудничества с Россией из-за опасения прогневать США ставят под вопрос их готовность к ответственному диалогу с Россией по важнейшим вопросам международной политики в настоящий момент. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).
«На фоне антироссийской истерии, которую развернули в США и верноподданически копируют в Европе, противоречивые действия французского руководства в отношении нашей страны свидетельствуют о зависимости его внешней политики от настроений в Вашингтоне и Брюсселе, что вызывает недоумение и сомнение в целесообразности обсуждения навязанной извне повестки», — отмечает парламентарий.
Сложнейший сирийский вопрос, эффективные меры по прекращению военных действий, создание возможностей для обеспечения населения Сирии гуманитарной помощью, — все это требует активного участия ответственных стран и принятия решений, говорит депутат.
«Когда руководство Франции будет готово к отстаиванию своих, а не чужих национальных интересов, уверен, многие существующие проблемы удастся решить», — добавил парламентарий. «Жаль, что у европейских стран с многовековыми демократическими традициями суверенитет нынче в дефиците», — заявил Железняк.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин отменил свой визит в Париж, который планировался на 19 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент принял решение отменить этот визит. Дело в том, что планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением одной из выставок», — отметил Песков. «К сожалению, эти мероприятия выпали из программы, и поэтому президент принял решение свой визит во Французскую республику отменить», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее президент Франции Франсуа Олланд в интервью телеканалу TMC заявил, что сомневается в целесообразности встречи со своим российским коллегой в ходе его предстоящего визита в Париж. Французский президент задавался вопросом, «будет ли эта встреча полезна и сможет ли она оказать какое-либо воздействие» в свете последних событий вокруг Сирии.