Москва, 11 октября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Метания президента Франции в отношении перспектив сотрудничества с Россией из-за опасения прогневать США ставят под вопрос их готовность к ответственному диалогу с Россией по важнейшим вопросам международной политики в настоящий момент. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трудности формата G8

«На фоне антироссийской истерии, которую развернули в США и верноподданически копируют в Европе, противоречивые действия французского руководства в отношении нашей страны свидетельствуют о зависимости его внешней политики от настроений в Вашингтоне и Брюсселе, что вызывает недоумение и сомнение в целесообразности обсуждения навязанной извне повестки», — отмечает парламентарий.

Сложнейший сирийский вопрос, эффективные меры по прекращению военных действий, создание возможностей для обеспечения населения Сирии гуманитарной помощью, — все это требует активного участия ответственных стран и принятия решений, говорит депутат.

«Когда руководство Франции будет готово к отстаиванию своих, а не чужих национальных интересов, уверен, многие существующие проблемы удастся решить», — добавил парламентарий. «Жаль, что у европейских стран с многовековыми демократическими традициями суверенитет нынче в дефиците», — заявил Железняк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин отменил свой визит в Париж, который планировался на 19 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент принял решение отменить этот визит. Дело в том, что планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением одной из выставок», — отметил Песков. «К сожалению, эти мероприятия выпали из программы, и поэтому президент принял решение свой визит во Французскую республику отменить», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд в интервью телеканалу TMC заявил, что сомневается в целесообразности встречи со своим российским коллегой в ходе его предстоящего визита в Париж. Французский президент задавался вопросом, «будет ли эта встреча полезна и сможет ли она оказать какое-либо воздействие» в свете последних событий вокруг Сирии.