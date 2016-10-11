Минск, 11 октября, 2016, 19:53 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

В Белоруссии не планируется изменять нынешнюю ставку рефинансирования, однако такая необходимость до конца года может возникнуть под влиянием изменения платежного баланса и инфляции. Об этом 11 октября в Минске заявил председатель правления Нацбанка республики Павел Каллаур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Каллаур констатировал рыночное образование обменного курса белорусского рубля. По мнению представителя госрегулятора, деноминированный «зайчик» оценён справедливо, хотя эксперты МВФ хотели бы видеть такой курс, который позволял бы наращивать золотовалютные резервы Нацбанка.

Комментируя состояние переговоров с МВФ о получении нового кредита в рамках новой страновой программы, Каллаур сообщил, что официальный Минск запросил технические миссии Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые прибудут в республику ориентировочно в ноябре. По его словам, переговоры с МВФ продолжаются и осложнены необходимостью принятия политических решений руководством Белоруссии. Когда Александр Лукашенко примет такие решения, глава Нацбанка не уточнил. Однако он отметил, что в рамках новой страновой программы официальный Минск рассчитывает получить от МВФ $3 млрд, не исключая при этом возможности увеличения суммы кредитной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания 3 октября по вопросам взаимодействия с МВФ Александр Лукашенко заявил чиновникам, направлявшимся в США на переговоры с фондом: «Если вы хотите во время кризиса всё сломать, то этого не будет». Комментируя перспективы реализации рекомендаций МВФ, которыми обусловлено оказание финансовой помощи официальному Минску, Лукашенко сказал: «Но цена в $3 млрд совершенно неподъёмная для нас и несправедливая для народа, и перечёркивает ту политику, которую проводили до этого».

Новый кредит МВФ руководство Белоруссии безуспешно ждёт с 2011 года. За это время сменились руководители МВФ, Совмина и Нацбанка Белоруссии — только Александр Лукашенко остался в своём кресле, подтверждая незыблемость установки на построение «рыночного социализма». Периодически Лукашенко то подтверждает готовность к реформам, то отвергает их, что не способствует прояснению позиции официального Минска. Лишь фонд сохраняет твёрдость, регулярно напоминая свою принципиальную позицию: сначала реализация его рекомендаций и только потом деньги, именно в такой последовательности.