Нижний Новгород, 11 октября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Вайнберг 11 октября избран представителем регионального парламента в Совете Федерации РФ.

Андрей Репин ИА REGNUM Александр Вайнберг вновь стал сенатором от Нижегородской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, избрание прошло практически на безальтернативной основе. Фракция ЛДПР пыталась выдвинуть своего кандидата Михаила Шатилова, но он поспешил взять самоотвод.

В результате по итогам голосования за Вайнберга отдали голоса 46 депутатов, против — трое.

По словам Вайнберга, он рассматривает возможность выйти из аграрного комитета, где работал в прошлом созыве. В качестве возможных новых мест работы он назвал комитет по международным делам, комитет по регламенту и комитет по местному самоуправлению. Пока вновь избранный сенатор не решил, где именно хотел бы работать, и пообещал посоветоваться с товарищами по партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вайнберг заявлял, что готов представлять нижегородское Заксобрание в Совете Федерации, если коллеги по депутатскому корпусу окажут ему такое доверие.

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При этом, общаясь с журналистами, Вайнберг старался дистанцироваться от возникшего в Заксобрании конфликта, заявив, что человек он партийный, и «будет колебаться вместе с линией партии».

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