Александр Вайнберг станет сенатором от нижегородского Заксобрания
Нижний Новгород, 11 октября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Вайнберг 11 октября избран представителем регионального парламента в Совете Федерации РФ.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, избрание прошло практически на безальтернативной основе. Фракция ЛДПР пыталась выдвинуть своего кандидата Михаила Шатилова, но он поспешил взять самоотвод.
В результате по итогам голосования за Вайнберга отдали голоса 46 депутатов, против — трое.
По словам Вайнберга, он рассматривает возможность выйти из аграрного комитета, где работал в прошлом созыве. В качестве возможных новых мест работы он назвал комитет по международным делам, комитет по регламенту и комитет по местному самоуправлению. Пока вновь избранный сенатор не решил, где именно хотел бы работать, и пообещал посоветоваться с товарищами по партии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вайнберг заявлял, что готов представлять нижегородское Заксобрание в Совете Федерации, если коллеги по депутатскому корпусу окажут ему такое доверие.
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При этом, общаясь с журналистами, Вайнберг старался дистанцироваться от возникшего в Заксобрании конфликта, заявив, что человек он партийный, и «будет колебаться вместе с линией партии».
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