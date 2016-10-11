Ереван, 11 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Сирийская проблема продолжает оставаться одной из ключевых в мировой геополитике. Страна, ставшая настоящим яблоком раздора для целого ряда государств, превращена в руины, ежедневно погибают сотни мирных жителей.

Panorama.am Гагик Арутюнян

Несмотря на все попытки международного сообщества, направленные на поиск консенсуса в сирийском конфликте, не удалось даже приблизиться к развязке проблемы. Более того, за последние недели российско-американские отношения на сирийском направлении еще больше обострились. В начале октября США объявили о приостановке переговоров с Россией по достижению перемирия в Сирии.

Тем не менее, как отметил официальный представитель Госдепа Джон Кирби, Вашингтон сохранит военные контакты с Москвой во избежание инцидентов в небе над Сирией.

Как отметил в беседе с ИА REGNUM директор армянского фонда «Нораванк» Гагик Арутюнян, учитывая тот фактор, что РФ и США являются ядерными державами, возникновение глобального конфликта между ними представить трудно. «Это станет не только противостоянием между Россией и США, это будет концом света. Так что, пока я думаю, глобальный конфликт этим двум державам не грозит», — сказал Арутюнян.

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Отвечая на вопрос, есть ли перспективы урегулирования сирийского конфликта при сохранении территориальной целостности этой страны, эксперт отметил, что, к сожалению, вероятность такого позитивного исхода не очень высока, так как в противостояние вовлечены очень много сторон и участников. «Около 30-и стран принимают активное участие в этом конфликте, и пока не ясно, каким образом он решится», — добавил Арутюнян.

Он подчеркнул, что ранее уже предлагались варианты и схемы федерализации в Сирии, что весьма разумно, тем не менее без разгрома ИГИЛ, эти схемы пока не очень реалистичны.

Говоря о возможности реализации программы репатриации сирийских армян, эксперт подчеркнул, что это довольно реалистичный проект и для его осуществления необходимы воля и ресурсы. «Необходимо договориться непосредственно с сирийскими армянами и создать условия, для того, чтобы они пожелали приехать в Армению. Я понимаю, что среди них найдутся люди, в том числе те, кто участвует в боевых действиях, которые не захотят перебраться в Армению, это тоже вполне приемлемо. Тем не менее надо учитывать, что большинство — 90% армянской общины Сирии само выехало в различные страны, таким образом, как таковой армянской общины там уже не существует, там осталось очень незначительное количество армян», — отметил Арутюнян.

По его словам, армянство всего мира должно сплотиться и приложить усилия в деле возвращения сирийских армян на историческую родину.

По данным министерства диаспоры Армении, в ходе продолжающейся уже 5 лет войны в Сирии погибли 150 армян, еще 180 — были ранены. За прошедшие годы в Армению приехали 20 тысяч армян из Сирии, но многие из-за отсутствия жилья и работы так и не обосновались в Армении, а уехали в европейские страны, США и Канаду.