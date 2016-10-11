Степанакерт, 11 октября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. 11 октября в результате нарушения перемирия в Карабахе погиб армянский солдат, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.

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«Сегодня примерно в 12:10 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, в результате произведенного противником выстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Санасар Маврикович Григорян (1989 г.р.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Следует отметить, что за несколько часов до инцидента министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил передовую линию и сделал очередные воинственные заявления. В частности по словам азербайджанского министра, азербайджанская армия будет принимать более жесткие ответные меры на «провокации армянской стороны».

По сообщению азербайджанских СМИ, Гасанов также заявил, что наличие у Армении ракетных комплексов «Искандер» не меняет военный баланс в ее пользу.

«Мы имеем полную информацию об особенностях тактико-технических характеристик продемонстрированных Арменией ракет. Это не меняет военный баланс в регионе в пользу врага. Мы на всех направлениях обладаем полным преимуществом. А в ответ на несколько установок, которые может использовать враг, мы можем применить находящиеся в распоряжении наших Вооруженных сил тысячи ракет, боевых средств, способных уничтожить эти ракеты и всю военную инфраструктуру противника на любом расстоянии. А угрозы армян применить эти ракеты — это не более чем фантазии», — цитирует Гасанова 1news.az.