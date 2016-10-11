Ставрополь, 11 октября, 2016, 19:34 — ИА Регнум.



Судом завершается затянутая история с обманутыми дольщиками «Интерстроя» в Ставрополе. Под суд пойдут двое руководителей фирмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Дольщики вложили в строительство многоквартирных домов свои средства еще в 2008 году. Сбором средств занимались генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой» Каргинов и генеральный директор закрытого акционерного общества «Группа Интер» Татаров.

Свои деньги на строительство принесли 20 человек, с которыми были заключены договоры долевого участия. При этом руководство компании «Интерстрой» не сообщило людям о том, что у них нет ни прав на земельный участок, ни разрешительной документации на строительство многоэтажного дома.

В результате Каргинов и Татаров похитили сумму дольщиков свыше 29 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Подобные дела не редкость в регионе. Одним из самых громких дел был процесс по делу фирмы «Спас 21 век». Сейчас расследуется дело об обмане дольщиков «АртСтройТехно» в Ставрополе. Там потерпевшими будут числиться порядка 1 тыс. человек.