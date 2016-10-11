Ставрополь, 11 октября, 2016, 19:23 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Вкладчики лишенного лицензии Военно-Промышленного банка в Ставропольском крае смогут возместить свои вклады. 400 млн рублей они получат в банке ВТБ24, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в банке.

Этот банк от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принимает заявления и выплачивает страховое возмещение вкладчикам «Военно-Промышленного банка» в Ставрополе и Будённовске с 10 октября 2016 года до 10 октября 2017 года.

В этих городах Ставрополья ожидают более 1,5 тысяч вкладчиков закрытого банка и планируют возместить им 400 млн рублей.

Военно-Промышленный банк был зарегистрирован в Москве в сентябре 1994 года для обслуживания предприятий военно-промышленного комплекса. Лицензия Военно-Промышленного банка была отозвана 26 сентября 2016 года в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Кроме того, банк неоднократно был уличен в нарушении закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также связанных со снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала).

Решением Агентства по страхованию вкладов 10 октября начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Военно-Промышленного Банка через ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк» и РНКБ (ПАО). Всего в России за выплатой страхового возмещения на сумму около 28,7 млрд рублей могут обратиться порядка 78 тыс. вкладчиков, в том числе около 760 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 70 млн рублей.

Вкладчики могут получить возмещение по вкладам в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.

Агентство по страхованию вкладов также сообщило, что в Военно-Промышленном Банке выявлено несанкционированное списание средств клиентов на сумму 6,4 млрд рублей, что может повлечь проблемы у 5,4 тыс. вкладчиков при получении страхового возмещения.