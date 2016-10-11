Москва, 11 октября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение дисквалифицировать российскую метательницу молота Татьяну Белобородову и лишить её золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба МОК.

runners.ru Татьяна Белобородова

Напомним, в мае 2016 года ряд СМИ сообщил, что допинг-проба Белобородовой с Олимпийских игр в Лондоне дала положительный результат после перепроверки. Теперь Белобородовой грозит длительная дисквалификация, так как она не первый раз попадается на допинге.

Ранее эта легкоатлетка носила фамилию Лысенко. Она была дисквалифицирована из-за применения стероидов на два года и пропустила Олимпийские игры 2008 года. Когда спортсмен второй раз попадается на допинге, срок повторной дисквалификации резко увеличивается.