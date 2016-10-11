Мурманск, 11 октября, 2016, 19:17 — ИА Регнум.



Дмитрий Налбандян. Птичница. 1960

На 2016 год на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей предусмотрено 466,7 млн рублей, из них 174,0 млн рублей — за счёт средств федерального бюджета, 292,7 млн рублей — областного. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в отчёте о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах, подготовленном региональным министерством экономического развития.

По данным ведомства, планом в течение 2016−2017 годов предусмотрено достижение нескольких показателей. «Обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукцией собственного производства, недопущение снижения индекса производства продукции животноводства ниже 70,8% в 2016 году и 94,4% в 2017 году, недопущение снижения индекса производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских фермерских хозяйствах ниже 93% в 2016 году и 94,4% в 2017 году», — отмечается в документе.

Однако фактически за январь-август 2016 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 60,5% к аналогичному периоду прошлого года. Власти констатируют снижение объёмов производства по причине банкротства в 2015 году крупнейших производителей мяса свиней и птицы в регионе вследствие некачественного менеджмента отдельных организаций. Повлиять на ситуацию призваны субсидии.

«За январь-август 2016 года на поддержку отрасли перечислено 172,4 млн рублей, из них 37,5 млн рублей за счёт средств федерального бюджета, 134,9 млн рублей — областного бюджета, — поясняется в отчёте Минэка. — В том числе за счёт средств областного бюджета субсидия на продукцию животноводства крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в размере 6,5 млн рублей».

Напомним, сельское хозяйство в Мурманской области переживает не лучшие времена на протяжении последних нескольких лет. Как сообщало ИА REGNUM, чтобы справиться с ситуацией, чиновники приняли решение увеличить ставки субсидирования продукции предприятий, сохранивших производство и внедрить новые виды господдержки. Более чем в 2,5 раза был увеличен объём поддержки крестьянских и фермерских хозяйств.