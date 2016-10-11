Нижний Новгород, 11 октября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ РФ, администрации президента и представительства президента РФ в Приволжском федеральном округе «убеждали» депутатов нижегородского областного Законодательного собрания, выступивших против губернатора Валерия Шанцева, принять «верное» решение при голосовании по кандидатуре спикера регионального парламента. Об этом журналистам заявил депутат Владимир Буланов.

Владимир Буланов уверяет, что свой выбор делал под давлением

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По его словам, практически единогласное голосование по кандидатуре спикера, прошедшее 11 октября, является не чем иным, как хорошо срежиссированным спектаклем.

Буланов сообщил, что накануне голосования депутатов, выступивших против губернатора, вызывали в полпредство, где полномочный представитель президента РФ Михаил Бабич и представители администрации президента, прибывшие из Москвы, настоятельно советовали им изменить свою точку зрения. В результате депутаты пошли на уступки и голосование 11 октября было практически единогласным.

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«Мы опять получим Законодательное собрание, которое будет автоматически принимать все законопроекты, спускаемые правительством Нижегородской области», — уверен депутат.

На вопрос о том, как голосовал он сам, Буланов ответил: «Я вчера 40 минут лично общался с полпредом. Моим бизнесом уже три недели активно интересуются товарищи с Воробьевки (ныне ул. Малая Покровская, на этой улице расположено областное управление ФСБ РФ). Как вы думаете, как я проголосовал?».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Буланов уже заявлял о том, что представители неких властных структур (не называя, каких именно) обещают ему серьезные проблемы в бизнесе, если он будет «открывать рот».

Кроме того, он неоднократно подвергал резкой критике работу областного правительства во главе с губернатором Валерием Шанцевым, которые, по его мнению, довели область до ужасающего состояния.

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Конфликт в областном Законодательном собрании начался после того, как группа депутатов заявила о давлении, оказываемом на них со стороны губернатора Валерия Шанцева.

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На сегодня стороны утверждают, что конфликт решен. Законодательное собрание Нижегородской области 11 октября практически единогласно проголосовало за Евгения Лебедева на выборах спикера: «за» — 48 из 49 голосов.