Владимир, 11 октября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил поручить одному заместителю председателя правительства руководство такими сферами как спорт, молодежная политика и туризм. Такое заявление сделал президент на заседании совета по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области.

Советский плакат о спортивном туризме

По словам главы государства, он уже обсудил этот вопрос с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Владимир Путин считает, что спорт, молодежь и туризм являются очень близкими сферами и нужно объединить их в один комплекс под кураторством одного из вице-премьеров правительства. При этом президент отметил, что правительство сделает конкретные кадровые предложения в ближайшее время.

Кандидатура вице-премьера, который будет курировать спорт, молодежную политику и туризм, будет представлена президенту России на утверждение в самое ближайшее время, сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.