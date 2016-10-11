В Калуге начато производство автомобиля Citroën C4 Седан
Калуга, 11 октября, 2016, 18:58 — ИА Регнум.
Серийное производство нового поколения автомобилей Citroën C4 Седан запущено на калужском заводе ООО «ПСМА Рус», совместное предприятие автомобильных концернов (PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporationн), сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM, по информации Агентства регионального развития Калужской области.
Модель Citroën C4 Седан выпускается в Калуге по полному циклу производства (сварка, сборка и окраска автомобиля). Новое поколение Citroën C4 Седан получило оригинальный дизайн передней части, новую оптику и расширенную гамму силовых агрегатов и опций.
В настоящее время Citroën C4 Седан локализован на 35%. В процессе подготовки новой версии завод активизировал работу по расширению локализации, что позволит достичь 50% в 2017 году. Это результат кооперации с действующими поставщиками: АО «Магна Автомотив Рус», ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент», ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга», а также с привлечения новых российских поставщиков.
Новое поколение Citroën C4 Седан заменит предыдущую версию автомобиля на сборочной линии, где также производится модель Peugeot 408. В дополнение к продажам в России, автомобиль Citroën C4 Седан будет экспортироваться в Белоруссию, Молдавию и на другие рынки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, автозавод ООО «ПСМА Рус» находится под Калугой. Завод был запущен в 2010 году. С 2012 года завод выпускает автомобили в полном цикле производства. Завод располагает двумя производственными линиями: для выпуска седанов Группы PSA и внедорожников Mitsubishi. Оборудование и технологии соответствуют мировым экологическим и технологическим стандартам.