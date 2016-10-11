Калуга, 11 октября, 2016, 18:58 — ИА Регнум.



Агентство регионального развития Калужской области Новый автомобиль Citroën C4 Седан

Серийное производство нового поколения автомобилей Citroën C4 Седан запущено на калужском заводе ООО «ПСМА Рус», совместное предприятие автомобильных концернов (PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporationн), сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM, по информации Агентства регионального развития Калужской области.

Модель Citroën C4 Седан выпускается в Калуге по полному циклу производства (сварка, сборка и окраска автомобиля). Новое поколение Citroën C4 Седан получило оригинальный дизайн передней части, новую оптику и расширенную гамму силовых агрегатов и опций.

В настоящее время Citroën C4 Седан локализован на 35%. В процессе подготовки новой версии завод активизировал работу по расширению локализации, что позволит достичь 50% в 2017 году. Это результат кооперации с действующими поставщиками: АО «Магна Автомотив Рус», ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент», ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга», а также с привлечения новых российских поставщиков.

Новое поколение Citroën C4 Седан заменит предыдущую версию автомобиля на сборочной линии, где также производится модель Peugeot 408. В дополнение к продажам в России, автомобиль Citroën C4 Седан будет экспортироваться в Белоруссию, Молдавию и на другие рынки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автозавод ООО «ПСМА Рус» находится под Калугой. Завод был запущен в 2010 году. С 2012 года завод выпускает автомобили в полном цикле производства. Завод располагает двумя производственными линиями: для выпуска седанов Группы PSA и внедорожников Mitsubishi. Оборудование и технологии соответствуют мировым экологическим и технологическим стандартам.