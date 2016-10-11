Ярославль, 11 октября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов утвердил изменения в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ярославля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэрии Ярославля.

wikimedia.org Karoly Teuchert Ungern (1886-1926) «Kvinna i sin boudoir», 1922

В частности основные требования к одежде — чистота, удобство, строгость, элегантность, практичность, деловой стиль и отсутствие экстравагантности. При этом нельзя приходить на работу в небрежной, неглаженой и неопрятной одежде. Под запрет попали крупные яркие принты с изображением людей, животных и надписями, вещи спортивного и пляжного стилей, одежда из кожи и кожезаменителя, а также из джинсовой ткани. Прозрачные нежные ткани также недопустимы, равно как и блестки, стразы и прочие декоративные излишества.

Также сотрудникам мэрии нельзя отныне появляться на рабочем месте с экстравагантными прическами неестественных цветов, а также с прическами, содержащими элементы панк‑ и рок-культуры.

Для мужчин предпочтителен классический деловой костюм с рубашкой и галстуком. Цвет носков должен быть на тон темнее брюк. Летом допускаются рубашки с коротким рукавом без пиджака и галстука. В холодное время года вместо тканых рубашек можно использовать деловой трикотаж: тонкие водолазки, джемперы и т.п. Однако на официальных мероприятиях кардиганы, пуловеры и жилеты недопустимы, а пиджаки должны быть застегнуты.

Женский служебный гардероб предусматривает более широкие возможности. Кроме делового костюма, в том числе брючного, допускаются блузки, рубашки, юбки или брюки классического покроя либо деловое платье. Можно носить пуловер, кардиган, классический жилет в сочетании с блузой. Нельзя — мини, юбки и платья с разрезом выше трети длины. Также вне закона глубокое декольте (глубина не прописана), открытые плечи, спина, талия, живот.

Цвет колготок и чулок должен соответствовать одежде, но не быть ярким. Ажурные изделия, в том числе с рисунком и «сеточка» недопустимы. Макияж предписано носить умеренный, близкий к естественному. Маникюр разрешен — но классический и аккуратный. Украшений дам не лишили, но предписали при их выборе проявлять сдержанность.

Служащим обоих полов также разрешено умеренное использование парфюмерии.

Нарушителей дресс-кода, согласно постановлению Владимира Слепцова, ждет моральное осуждение. Осуждать предполагается в рамках заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

«В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности», — указано в документе, опубликованном на официальном портале мэрии Ярославля.