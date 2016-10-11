Донецк, 11 октября, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Сегодня, 11 октября, в Донецке (Донетчина, под контролем ДНР) инструкторы ДНР провели для местных студентов и школьников тренинг по противодействию представителям международной миротворческой миссии. Как сообщает Совмин ДНР, в учениях приняли участие до тысячи человек, передает ИА REGNUM.

Фото Совмин ДНР

«Необходимое оборудование и технику для проведения мероприятия предоставили Шахтерская городская администрация, МЧС и МВД. Также сотрудники полиции и ГАИ провели инструктаж по блокировке транспортных средств», — говорится в сообщении.

По словам руководителя общественной организации «Молодая Республика» Никиты Киосева, силовики ДНР способны самостоятельно обеспечить порядок и безопасность.

«Подобные мероприятия важны, поскольку мы показываем всему миру, что мы есть, что мы существуем, что мы можем мыслить, что мы адекватные люди и готовы бороться за свою страну — ДНР, за ее независимость и самостоятельность. Подобными акциями мы показываем, что мы сами можем принимать решения и обеспечивать свою безопасность без внедрения иностранных вооруженных людей», — сказал Киосев.

В свою очередь, лидер добровольческой народной дружины ДНР Роман Трошин отметил, что силовики ДНР доказали свою способность обеспечивать общественный порядок во время проведения праймериз в Донецке.

«Безопасность на праймериз была обеспечена полностью силами ДНР. Несмотря на это, со стороны Украины не умолкают призывы ввести вооруженную миссию якобы для обеспечения безопасности выборов. Это делается с единственной целью — захватить Донбасс чужими руками. Именно поэтому мы сегодня проводим тренировку по безоружному противодействию любой международной вооруженной миссии. Она проходит в штатном режиме, на четырех площадках, где отрабатывались оцепление периметра, блокировка транспортных средств, прорыв сквозь оцепление вооруженной миссии, оказание первой медицинской помощи. Также отрабатывались навыки видеофиксации с целью дальнейшей публикации в социальных сетях. Ни одну вооруженную миссию на свою землю мы не пустим. Мы будем отстаивать и защищать ее голыми руками», — пообещал Трошин.

По его словам, за сутки ДНР удалось собрать для учений 2 тыс «детей-спортсменов, молодежи, подростков, шахтеров и металлургов». «Мы хотим показать не только Европе, но и всему миру, что можем защитить себя сами. Нам здесь никто не нужен», — добавил активист ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донбассе не стихают боевые действия и гибнет мирное население, несмотря на договоренности об установлении с 1 сентября очередного режима прекращения огня. К примеру, 11 октября заместитель командующего оперативным командованием Народной милицией ДНР Эдуард Басурин заявил, что за последние трое суток в районе села Саханка (Мариупольское направление) в результате ведения боевых действий погиб один мирный житель, пятеро человек получили ранения.

«За трое суток в Саханке и ее окрестностях пятеро гражданских ранены, один погиб. Кроме того, убиты двое военнослужащих и один попал в плен», — рассказал Басурин.

Напомним, в июле 2016 года в г. Шахтерск (Донетчина, под контролем ДНР) и г. Луганск военные инструктора ДНР и ЛНР провели тренинги для школьников, студентов и госслужащих по силовому противодействию международным миротворцам. В частности гражданских обучали захватывать оружие миротворцев (разоружать) и блокировать технику наблюдателей.

Ранее Киев неоднократно заявлял о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН или международной военной миссии при ОБСЕ или ЕС. Напомним, 29 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко в ходе саммита ООН призвал руководство организации выработать подходы для отправки миротворческой миссии в Донбасс. «Сегодня Украина нуждается в помощи ООН, и я считаю, что мы можем найти общий подход и успех в нашей координации и кооперации будет самым лучшим сигналом всему миру об эффективности Организации», — сказал Порошенко.