Владимир, 11 октября, 2016, 18:43 — ИА Регнум. В России необходимо развивать массовый спорт за счет сокращения финансирования профессионалов, заявил президент России Владимир Путин, проводя во Владимирской области заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, посвященное итогам Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Советский агитплакат

По мнению президента, российское общество однозначно демонстрирует запрос на здоровый образ жизни и спорт. За три последних года число регулярных посетителей секций и спортзалов выросло на 35% и составило порядка 43,5 млн человек, отметил Владимир Путин. В этой связи глава государства назвал предложение рабочей группы совета о воссоздании физкультурно-спортивных обществ обоснованным и перспективным.

Президент России подчеркнул, что финансирование массового спорта необходимо увеличить за счёт затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональных спортсменов, которые могут и должны зарабатывать сами.

Владимир Путин указал, что предложения по этому вопросу должны быть подготовлены до конца 2016 года.