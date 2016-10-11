Рига, 11 октября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. В Латвии практически закончились медицинские квоты, в связи с этим большая часть населения может до конца 2016 года остаться без доступа к медуслугам, которые оплачивает государство, предупреждает Латвийское общество больниц (ЛОБ), сообщает портал Lsm.lv.

Палата интенсивной терапии

Как стало известно, в 75% больниц находящихся за пределами Риги, оплачиваемые государством услуги недоступны уже с сентября. Как сообщили в Латвийском обществе больниц, те, кто нуждается я медицинской помощи, должны оплачивать лечение сами, ждать несколько месяцев в очереди, или искать медучреждения, где квоты еще не исчерпаны.

Заместитель руководителя общества Эгия Широва заявила, что квоты на отдельные услуги закончились еще весной 2016 года. Также она рассказала, что в настоящее время квот не хватает в различных областях медицины, в частности на визиты к отоларингологам, травматологам, ортопедам, неврологам, гинекологам, педиатрам и другим специалистам. Подобная ситуация сложилась из-за того, что выделяемый государством объем квот значительно меньше, чем спрос пациентов на соответствующие услуги.

Также руководитель ЛОБ Евгений Калейс заявил: «Можно сказать, что жители, к сожалению, болеют больше, чем это предусмотрено в государственном бюджете, кроме того, ситуация без изменений повторяется из года в год. Более того, в регионах в 2016 году особенно тяжелая ситуация — из-за решения предыдущего министра направить предусмотренное для жителей регионов финансирование в рижские больницы».

По словам Калейса, государство должно найти решение, как обеспечить людям возможность получать медицинские услуги своевременно и в необходимом объеме: «Знаем, что новый министр интенсивно работает над этим вопросом, но люди ждать не могут — мы не можем сказать пациенту, чтобы он подождал со своей болезнью, потому что для него еще не найдено финансирование», — добавил руководитель ЛОБ.

В свою очередь, министр здравоохранения Анда Чакша, комментируя сложившуюся ситуацию заявила: «В данный момент невозможно предоставить дополнительное финансирование, чтобы решить вопрос о квотах в сфере здравоохранения». На вопрос, означает ли это, что на 2016 год дополнительное финансирование на квоты на обследования к специалистам не было запланировано, Чакша ответила утвердительно. Она добавила, что именно из-за систематической нехватки средств и идут дискуссии о смене модели финансирования и о том, где взять дополнительные средства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, уже в январе 2016 года крупнейшие больницы Латвии не принимали пациентов по направлению врача на ультразвуковое обследование, предлагая записаться на оплаченную государством процедуру только в ноябре. Также на другие обследования пациенты были вынуждены занимать очереди с 6 утра, не обошлось без слез и даже драки с вмешательством охраны.