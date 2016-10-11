Ярославль, 11 октября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В Ярославле запретили точечную застройку. Об этом на встрече с депутатами муниципалитета — членами фракции КПРФ рассказал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM жилой дом

Владимир Слепцов сказал, что точечная застройка приносит прибыль коммерсантам, но никак не развивает город, так как жилые дома строятся без соответствующей инфраструктуры. Новое руководство мэрии будет стимулировать комплексное освоение территорий. При этом Слепцов сказал, что мэрией издан соответствующий документ.

«Больше точечной застройки в Ярославле не будет, однозначно. Разрешение на строительство будет выдаваться только по тем объектам, где есть проект планировки территорий, который учитывает обеспеченность детскими садами, школами, транспортные потоки, коммуникации. Проект планировки — это документ, который проходит публичные слушания, и все граждане могут высказывать свое мнение. Начиная с 1 января следующего года такое требование будет содержаться и в градостроительном кодексе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Сергей Калинин.