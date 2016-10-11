Киев, 11 октября, 2016, 18:27 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Images ВСУ

Для НАТО важен украинский опыт ведения вооруженного противостояния в Донбассе. Об этом 10 октября в Киеве заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, передает ИА REGNUM.

Он отметил, что в Польше заинтересованы в том, чтобы украинская армия поделилась своим боевым опытом с коллегами из стран Североатлантического альянса. Солох считает, что войска Польши так же могут передать украинским военным свой опыт по приведению вооруженных сил под стандарты НАТО. С другой стороны украинские военные могут поделиться боевым опытом, который они приобрели, защищая свою землю от агрессора.

«Нашей целью является общее видение и понимание будущего. И, конечно, самый главный вопрос, который мы решаем, чтобы украинский вопрос не был забыт и отодвинут на поля международной политики», — добавил Солох.

Он напомнил, что от решения вопроса безопасности Украины зависит безопасность не только Польши и Балтийских стран, но и «международной европейской безопасности».

«Мы постоянно напоминаем нашим партнерам в Европе, кто является агрессором, а кто — пострадавшей стороной. В процессе реализации Минских соглашений мы постоянно делаем акцент на этом… Главным вопросом Польши является сохранение единства и партнерства на уровне НАТО и Евросоюза с Украиной — братской и дружественной страной, для сохранения единого фронта по отношению к агрессору», — подчеркнул глава Бюро нацбезопасности Польши.

В то же время 11 октября в Германии завершился визит делегации ВСУ под руководством начальника Генерального штаба — Главнокомандующего ВС Украины генерала армии Украины Виктора Муженко к Командованию подготовки 7-й Армии США. Визит украинской военной делегации начался 9 октября по приглашению командования Вооруженных сил США в Европе и продлился два дня.

«Целью визита стал обзор инфраструктуры и изучение возможностей учебных центров Вооруженных сил США в городах Графенвер и Хохенфельс», — говорилось в сообщении Минобороны Украины.

При этом прошли переговоры главы украинской военной делегации с командующим Сухопутных войск ВС США в Европе генерал-лейтенантом Беном Ходжесом и командующим Командования подготовки 7-й Армии США бригадным генералом Энтони Агуто. В частности стороны обсудили возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества в области практического применения новейших методик подготовки войск.

Кроме того, на Украине военные эксперты НАТО начали реформу систем профессионального военного образования и подготовки сержантского состава ВСУ. Об этом 11 октября на брифинге в Киеве заявила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, подполковник ВСУ Оксана Гаврилюк.

«В рамках реализации программы НАТО «Совершенствование военного образования» на Украине начала работу делегация экспертов НАТО, ответственных за развитие системы профессионального военного образования и подготовки сержантского состава, во главе с представителем Управления политических дел и политики безопасности Международного секретариата НАТО, директором программы «Совершенствование военного образования» Мариушем Солисом», — сказала Гаврилюк.

По ее словам, на Украине подготовка сержантского состава ВСУ будет соответствовать стандартам НАТО.

В свою очередь, 11 октября в ходе посещения международной выставки «Оружие и безопасность» министр обороны Украины Степан Полторак проинформировал, что в 2017 году из государственного бюджета будет выделено более 12 млрд грн (464 млн долл) на закупку техники.

«Предварительно на следующий год только на закупку вооружения и техники предусматривается немного более 12 млрд грн», — уточнил Полторак.

Он считает, что реформирование ВСУ невозможно без реформирования военно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на заседании Совета регионального развития президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев не будет объявлять о начале седьмой волны мобилизации. «Как Верховный главнокомандующий я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации. Не будет у нас забирания рабочих с производственных предприятий. Мы на сегодняшний день понимаем, что защита и оборона государства является чрезвычайно важной задачей, но поднятие экономики так же очень важно», — пояснил Порошенко.

Он отметил результативную работу местных властей по набору граждан на контрактную службу в ВСУ. «На сегодняшний день мы уже пересекли цифру в 56 тыс. военнослужащих, которые добровольно пошли на службу в ВСУ. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы почти не имеем отказов, дезертиров. Наши военнослужащие очень хорошо подготовлены», — заверил Порошенко.

Напомним, в мае 2015 года начальник Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Леонид Голопатюк заявил, что НАТО перенимает опыт Украины в противостоянии гибридной войне РФ. «К нам приезжают на обучение на Яворовский полигон, и все спрашивают: научите нас, каким образом противостоять гибридной войне, которую развязала Россия», — сказал Голопатюк.