Саратов, 11 октября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Командующий войсками Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Александр Порядин прибыл 11 октября в Саратов представить личному составу назначенного начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области полковника Геннадия Макарова, сообщает ИА REGNUM.

dogswar.ru СОБР «Рысь» Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации (ЦСН СР) МВД России

В ходе рабочей поездки в Саратов Александр Порядин побывал в подразделениях, вошедших в состав войск национальной гвардии, в том числе на базах ОМОН (отряд мобильный особого назначения), ОМОН на транспорте, СОБР (специальный отряд быстрого реагирования), Управлении вневедомственной охраны, других подразделениях, где встретился с руководством и сотрудниками служб.

Говоря о качествах, необходимых для военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант Александр Порядин отметил, что это, прежде всего, профессионализм, готовность оказать помощь людям и отдать все силы и умения в деле противодействия преступности, а также личная скромность и порядочность.

Командующий войсками представил личному составу начальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Саратовской области полковника полиции Геннадия Макарова.

Как следует из биографии Геннадий Макаров родился в 1962 году в Балаково Саратовской области. В 1980 году был призван в Вооруженные силы СССР, проходил службу в Республике Афганистан — заместителем командира взвода разведывательного батальона. За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу».

Службу в милиции начал в 1985-м году — сотрудником патрульно-постовой службы. Затем работал инспектором ДПС ГИБДД, следователем. С 1997 по 2002 год возглавлял милицию общественной безопасности ОВД Татищевского района Саратовской области. С 2002 по 2010 год руководил отделом внутренних дел Марксовского района области. В 2010-м назначен начальником Управления вневедомственной охраны Саратовской области.

Приказом директора ФСВНГ России от 01.10.2016 года №126 л/с назначен начальником Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Саратовской области.

Имеет высшее юридическое образование: в 1992 году закончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского, в 1997 — Академию управления МВД России. Является Почетным сотрудником МВД России. Женат, воспитывает дочь.