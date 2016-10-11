В Саратов прибыл командующий войсками внутренних войск МВД
Саратов, 11 октября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Командующий войсками Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Александр Порядин прибыл 11 октября в Саратов представить личному составу назначенного начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области полковника Геннадия Макарова, сообщает ИА REGNUM.
В ходе рабочей поездки в Саратов Александр Порядин побывал в подразделениях, вошедших в состав войск национальной гвардии, в том числе на базах ОМОН (отряд мобильный особого назначения), ОМОН на транспорте, СОБР (специальный отряд быстрого реагирования), Управлении вневедомственной охраны, других подразделениях, где встретился с руководством и сотрудниками служб.
Говоря о качествах, необходимых для военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант Александр Порядин отметил, что это, прежде всего, профессионализм, готовность оказать помощь людям и отдать все силы и умения в деле противодействия преступности, а также личная скромность и порядочность.
Командующий войсками представил личному составу начальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Саратовской области полковника полиции Геннадия Макарова.
Как следует из биографии Геннадий Макаров родился в 1962 году в Балаково Саратовской области. В 1980 году был призван в Вооруженные силы СССР, проходил службу в Республике Афганистан — заместителем командира взвода разведывательного батальона. За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу».
Службу в милиции начал в 1985-м году — сотрудником патрульно-постовой службы. Затем работал инспектором ДПС ГИБДД, следователем. С 1997 по 2002 год возглавлял милицию общественной безопасности ОВД Татищевского района Саратовской области. С 2002 по 2010 год руководил отделом внутренних дел Марксовского района области. В 2010-м назначен начальником Управления вневедомственной охраны Саратовской области.
Приказом директора ФСВНГ России
Имеет высшее юридическое образование: в 1992 году закончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского, в 1997 — Академию управления МВД России. Является Почетным сотрудником МВД России. Женат, воспитывает дочь.